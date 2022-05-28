Нейт Диас требует у UFC бой в июле: «Весь ростер боится выйти или что?»

Нейт Диас требует у UFC предоставить ему бой в июле

Боец UFC из калифорнийского Стоктона Нейт Диас обратился к UFC с требованием предоставить ему бой в июле.

«UFC, было бы хорошо подраться в июле. Весь ростер боится выйти или что?» — написал Диас в Twitter.

Ранее шли слухи, что Нейт Диас в июле может подраться с непобежденным шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

На счету 37-летнего Нейта Диаса 20 побед и 13 поражений. В прошлом ветеран UFC побеждал таких бойцов, как Дональд Серроне, Конор Макгрегор, Майкл Джонсон и Энтони Петтис.