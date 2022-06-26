Рахмонов вызвал на бой Стивена Томпсона после победы над Мэгни

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов заявил, что хочет провести свой следующий бой против американца Стивена Томпсона.

Сегодня, 26 июня Рахмонов победил Нила Мэгни на турнире UFC Vegas 57 удушающим приемом в конце второго раунда.

«Нил Мэгни — хороший боец, поэтому я не торопился, ждал возможность. Я выигрывал, не торопился. Я финиширую соперников, поэтому все думают, что всегда будет финиш, но я не тороплюсь, ищу шанс. Дана Уайт, запомни мое имя, в ближайший год-два я буду чемпионом. Я вызываю Стивена Томпсона, он следующий, это будет хороший бой», — сказал Рахмонов после поединка.

У 27-летнего Рахмонова 16 побед в 16 боях в профессиональной карьере. Спортсмен выиграл все свои поединки досрочно (8 нокаутом, 8 болевыми приемами).

На счету 39-летнего Томпсона 16 побед, 6 поражений и 1 ничья в ММА.