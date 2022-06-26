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Сегодня, 07:31

Шавкат Рахмонов: «Стивен Томпсон — следующий. В ближайший год-два я буду чемпионом»

Рахмонов вызвал на бой Стивена Томпсона после победы над Мэгни
Никита Горшенин
Корреспондент
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Казахстанский боец Шавкат Рахмонов заявил, что хочет провести свой следующий бой против американца Стивена Томпсона.

Сегодня, 26 июня Рахмонов победил Нила Мэгни на турнире UFC Vegas 57 удушающим приемом в конце второго раунда.

«Нил Мэгни — хороший боец, поэтому я не торопился, ждал возможность. Я выигрывал, не торопился. Я финиширую соперников, поэтому все думают, что всегда будет финиш, но я не тороплюсь, ищу шанс. Дана Уайт, запомни мое имя, в ближайший год-два я буду чемпионом. Я вызываю Стивена Томпсона, он следующий, это будет хороший бой», — сказал Рахмонов после поединка.

У 27-летнего Рахмонова 16 побед в 16 боях в профессиональной карьере. Спортсмен выиграл все свои поединки досрочно (8 нокаутом, 8 болевыми приемами).

На счету 39-летнего Томпсона 16 побед, 6 поражений и 1 ничья в ММА.

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