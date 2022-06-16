Джон Джонс поздравил Иржи Прохазку с завоеванием титула чемпиона UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) поздравил нового чемпиона дивизиона Иржи Прохазку (29-3) с завоеванием титула на UFC 275.

«Мои поздравления, чемпион», — обратился к Прохазке Джонс в Twitter.

Прохазка победил Гловера Тейшейру (33-8) удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Джонс должен подраться с бывшим чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4) осенью. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.