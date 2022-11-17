Кай Кара-Франс подерется с Алексом Пересом на UFC 284 в Австралии

29-летний новозеландец Кай Кара-Франс (24-10) встретится с 30-летним американцем Алексом Пересом (24-7) на UFC 284 в Перте, Австралия, сообщает MMA Junkie.

Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Франс проиграл Брэндону Морено (20-6) в поединке на UFC 277. В третьем раунде Морено пробил Франсу печень, а потом нокаутировал соперника. Бой состоялся 31 июля в Далласе, США.

Перес проиграл два последних поединка. В прошлом бою он уступил Алехандре Пантоже (25-5) сабмишном в первом раунде. Боя состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.