Физиев: «Не хотел бы драться с Царукяном до титульного боя»

Рафаэль Физиев заявил, что не хотел бы встречаться с Царукяном до титульного боя

10-й номер рейтинга UFC Рафаэль Физиев (11-1) подчеркнул, что не хотел бы встречаться с Арманом Царукяном (18-2) до претендентского или титульного боя в легком весе. Об этом Физиев рассказал в интервью «СЭ».

— Возможен ли ваш бой с Арманом Царукяном? У вас один менеджер, отношения хорошие.

— Конечно, возможен. Но, думаю, это или претендентский бой, или титульный. До этого я бы не хотел с ним встречаться.

Царукян прошлый бой проиграл Матеушу Гамроту (21-1) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Физиев следующий бой проведет против Рафаэля Дос Аньоса (31-13) 9 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.