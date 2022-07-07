Физиев: «Был в шоке от красоты боя Царукяна и Гамрота»

10-й номер рейтинга UFC Рафаэль Физиев (11-1) назвал поединок Матеуша Гамрота (21-1) и Армана Царукяна (18-2) на UFC on ESPN 38 красивым боем, в котором должна была быть зафиксирована ничья. Об этом Физиев рассказал в интервью «СЭ».

— Он выиграл у Матеуша Гамрота, на твой взгляд?

— Этот бой лично для меня — кто бы что ни говорил — был очень красивым., С удовольствием его смотрел — от первой до последней секунды. Я был в шоке от красоты этого боя. Они оба показали красоту. Для меня в этом бою нет победителя. Для меня там была ничья.

Гамрот победил Царукяна единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.