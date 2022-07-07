Физиев: «Конор может выключить свет любому, если хорошо попадет»

29-летний легковес UFC Рафаэль Физиев (11-1) прокомментировал словесную перепалку с бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6), а также назвал ирландца опасным соперником. Об этом Физиев рассказал в интервью «СЭ».

— Начнем с твоей переписки с Конором Макгрегором в твиттере. Он сказал, что твою фирменную защиту в стиле Нео из «Матрицы» можно расколоть акс-киком. Ты парировал, призвав его приехать в «Тайгер Муай Тай» и перестать жить в мире фантазий. Так почему акс-кик тут не поможет?

— Я же этим приемом реагирую на хай-кик. Если мне будут акс-кик пинать, я не буду этого делать — я сделаю другое действие. Эта реакция идет конкретно на хай-кик. Если будет акс-кик — я среагирую по-другому. Но! Как ты сделаешь акс-кик на полдороги, когда ты запустил хай-кик. Вот ты запустил хай-кик, он дошел до половины, и тебе нужно его поменять на акс-кик? Ни один человек так не сделает.

— Тебя удивило, что Конор сделал такой пост?

— Ему же уже давно эта «матрица» не нравится.

— А, он уже обращал на это внимание?

— По-моему, еще перед боем с Моикано.

— То есть он почувствовал в тебе конкурента.

— Не знаю, чего он там почувствовал...

— Тут назревает вопрос о бое с Макгрегором. Ты его считаешь серьезным соперником, или он уже все — боец из прошлого?

— Это серьезный соперник по-любому. Думаю, он может выключить свет любому, если хорошо попадет. Любой боец, который может хорошо ударить, у которого есть нокаутирующая мощь, — он всегда будет опасен.

Физиев следующий бой проведет против Рафаэля Дос Аньоса (31-13) 9 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.