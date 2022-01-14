Рафаэль Физиев: «Травма колена изменила мой стиль к лучшему. Теперь я могу и переть вперед и выжидать»

11-й номер легкого веса UFC Рафаэль Физиев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, как благодаря травме колена он сделал свой стиль более разнообразным.

— Ведь было время, что ты почти два года ногами не бил из-за травмы связок.

— Из-за этой травмы все поменялось. Я уверен, что это был большой плюс в моей карьере. Я стал работать по-другому совсем. Раньше, до этой травмы, я был просто агрессивным бойцом, который может идти вперед и накидывать вперед, бить жестко и сильно. Всегда идти вперед. После травмы идти вперед стало чуть опасно, потому что загружать постоянно ногу, а она у меня была нестабильна, могла щелкнуть в любой момент. Поэтому я стал работать вторым номером, на контратаках, уходить больше назад, отступать, передвижения — все эти моменты. Сейчас я могу чередовать. Могу врубаться и идти вперед, как с Бобби Грином, а могу, как с Ридделом работать, больше выдергивать, выжидать. Я могу так за раунд меняться несколько раз. Могу агрессивно работать, могу выжидать. Для моего соперника это будет очень неприятным сюрпризом.

19 февраля Физиев проведет поединок против Рафаэля Дос Аньоса на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.