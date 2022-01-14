Изагахмаев дебютировал в One c победы, а после боя пригрозил «убить» ветеранов ММА

Российский боец Сайгид Изагахмаев (20-2) дебютировал в One Championship с победы удушающим приемом во втором раунде над американцем Джеймсом Накашимой (12-3). Поединок прошел в весовой категории до 77 кг. Турнир состоялся в Сингапуре.

После боя Изагахмаев бросил вызов ветеранам ММА — Эдди Альваресу и Шинъя Аоки. «Эй, Эдди, Аоки, я убью вас!» — сказал 27-летний боец.

38-летний Альварес (30-8) — бывший чемпион UFC и Bellator в легком весе. Аоки чемпионом Shooto, Dream и One (брал пояс дважды), также бился в Pride, Strikeforce и Bellator. На счету 38-летнего японца 47 побед и 9 поражений в ММА. Оба выступают с 2003 года.

Секундантом Изагахмаева в бою с Накашимой должен был быть экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, но он сдал положительный текст на коронавирус, после чего был отправлен на карантин.