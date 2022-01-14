Рафаэль Физиев объяснил, какой технический минус Брэда Риддела он использовал, чтобы нокаутировать его

11-й номер легкого веса UFC Рафаэль Физиев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, за счет чего ему удалось нокаутировать Брэда Риддела ударом ногой с разворота.

«Я просматривал момент с нокаутом, и там есть этот его минус, эти их шифты, зашагивания в сторону. Что Адесанья, что он — все они в этом зале делают это. Я это давно знал и всегда считал это и преимуществом и большим минусом. Большим минусом почему — часто когда они уходят в сторону, они опускают руку и не видят удара с разворота. А когда ты в сторону зашагиванием уходишь, ты всегда должен быть готов к развороту, либо к резкому выпаду, скачку вперед, срыву дистанции.

И в бою, что в первом раунде, что во втором — он несколько раз небрежно это делал. Опускал руки. Вроде и дистанцию держит, но я же могу сорвать эту дистанцию. А он зашагивает и, смотрю, расслабленный чересчур. Я отрабатывал этот удар до боя, потому что знал, что им можно его зацепить".

19 февраля Физиев проведет поединок против Рафаэля Дос Аньоса на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.