Рафаэль Физиев: «Петр Ян — очень остроумный, но когда на него наводят камеру, он врубает такого сибиряка»

11-й номер легкого веса UFC Рафаэль Физиев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о характере Петра Яна.

«Петя сам душа компании. Он очень хорошо шутит, очень хорошее чувство юмора, умеет посмеяться. Он такой шутник блин... Вот если он перестанет... Когда на него камера наводится, он врубает такого сибиряка. [Нахмуривается]: «Я сибиряк, мы из Сибири».

Но если он будет такой, какой он есть, как он на тренировках трещит, прикалывается — это будет еще круче. Его медиа еще сильнее взлетят. Там просто такие шутки бывают... Он просто очень остроумно шутит. У него фанатов еще больше будет».

4 декабря прошлого года Физиев нокаутировал Брэда Риддела на UFC Vegas 44. 19 февраля он проведет поединок против Рафаэля Дос Аньоса на UFC Fight Night.