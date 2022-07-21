Рафаэль Физиев назвал бойца, с которым он может устроить бой года

29-летний азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-1) хочет подраться против американца Джастина Гэтжи (20-4), так как оба бойца стилистически похожи друг на друга.

«Если он не будет со мной драться, то с кем? Возможность подраться со мной — это хороший для него шанс, потому что мы оба любим драться в стойке. Потенциально это может быть боем года. Надеюсь, что я выиграю у Гэтжи, и после этой победы буду близок к бою за титул», — сказал Физиев в интервью The MMA Hour.

Физиев победил Рафаэля дос Аньоса (31-14) техническим нокаутом в пятом раунде 10 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.

Гэтжи проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.