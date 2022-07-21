Рафаэль Физиев дал прогнозы на бои Махачев — Оливейра и Чимаев — Диас

29-летний азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-1) предположил, что Ислам Махачев (22-1) одолеет Чарльза Оливейру (33-8), а Хамзат Чимаев (11-0) одержит верх над Нейтом Диасом (20-13).

«Думаю, Махачев победит Оливейру, потому что у него отличный контроль сверху. У него больше шансов на победу. Посмотрим, что будет. Кто победит в бою Чимаева и Диаса? Думаю, что Чимаев», — сказал Физиев в интервью The MMA Hour.

Поединок Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США).

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).