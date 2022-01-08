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Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос возглавят турнир UFC в феврале

00:29

Топовые легковесы Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос встретятся в главном событии турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь на 20 февраля в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в своем Instagram.

В настоящее время Физиев (11 побед, 1 поражение) занимает 11-ю строчку в рейтинге легковесов UFC, а дос Аньос (30 побед, 13 поражений) — 6-ю. 37-летний дос Аньос — экс-чемпион UFC в легком весе.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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