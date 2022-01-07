Салихов снялся с турнира UFC Vegas 46

Российский боец UFC Муслим Салихов снялс с турнира UFC Vegas 46, информирует MMAFighting. Причины такого решения не называются.

Он должен был провести бой в полусредней весовой категории с бразильцем Мишелем Перейрой.

Турнир UFC Vegas 46 пройдет 15 января.

37-летний Салихов провел в UFC пять боев и одержал пять побед. В последнем поединке он победил бразильца Франсиско Тринальдо.