Салихов снялся с турнира UFC Vegas 46
7 января, 23:57
Российский боец UFC Муслим Салихов снялс с турнира UFC Vegas 46, информирует MMAFighting. Причины такого решения не называются.
Он должен был провести бой в полусредней весовой категории с бразильцем Мишелем Перейрой.
Турнир UFC Vegas 46 пройдет 15 января.
37-летний Салихов провел в UFC пять боев и одержал пять побед. В последнем поединке он победил бразильца Франсиско Тринальдо.
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