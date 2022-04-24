Рафаэль Дос Аньос и Рафаэль Физиев могут подраться летом

37-летний легковес UFC Рафаэль Дос Аньос (31-13) заявил, что готов вернуться в клетку летом. Возможным соперником бразильца может стать Рафаэль Физиев (11-1).

«Июнь или август... кто угодно», — написал Дос Аньос в Twitter.

В ответ Рафаэль Физиев написал: «Давай сделаем это!»

Также вызов бразильцу сделал новозеландец Дэн Хукер (21-12): «Дос Аньос, я разобью твое лицо».

В последнем бою Дос Аньос одолел Ренато Мойкано (16-5) единогласным решением судей (49-44, 50-44, 49-45) в со-главном событии вечера на UFC 272.

Физиев снялся с боя против Дос Аньоса на UFC 272, который должен был пройти 6 марта. По словам журналиста Ариэля Хельвани, у Физиева был обнаружен ковид.