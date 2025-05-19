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Пятикратный чемпион мира по грэпплингу Курбанов выступит на ADXC 10 в Москве

Алина Савинова

31 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет турнир по грэпплингу ADXC 10.

Событие возглавит схватка между бойцом UFC Арманом Царукяном и экс-бойцом Bellator Патрики Фрейре. Это противостояние станет для Царукяна вторым за месяц. 2 мая армянский боец одержал победу над Маккашарипом Зайнуковым на Karate Combat в Дубае.

Также на ADXC 10 выступит пятикратный чемпион мира по грэпплингу Мухаммад Курбанов, который проведет схватку против казахского спортсмена Нургали Нургайпулы.

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