Перенесший операцию на позвоночнике Александр Емельяненко передвигается при помощи трости

Российский боец ММА Александр Емельяненко постепенно начал ходить после операции на позвоночнике. Сейчас спортсмен передвигается при помощи трости.

«Александр передвигается при помощи трости. Он восстанавливает навыки ходьбы», — приводит ТАСС слова представителя спортсмена.

В марте 43-летний Емельяненко перенес операцию на позвоночнике после того, как у него отказали ноги. В настоящий момент боец проходит реабилитацию в Ингушетии.

Емельяненко за карьеру одержал 29 побед, потерпел 9 поражений и завершил один бой вничью.