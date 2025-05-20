Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

Перенесший операцию на позвоночнике Александр Емельяненко передвигается при помощи трости

Алина Савинова

Российский боец ММА Александр Емельяненко постепенно начал ходить после операции на позвоночнике. Сейчас спортсмен передвигается при помощи трости.

«Александр передвигается при помощи трости. Он восстанавливает навыки ходьбы», — приводит ТАСС слова представителя спортсмена.

В марте 43-летний Емельяненко перенес операцию на позвоночнике после того, как у него отказали ноги. В настоящий момент боец проходит реабилитацию в Ингушетии.

Емельяненко за карьеру одержал 29 побед, потерпел 9 поражений и завершил один бой вничью.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Емельяненко
ММА
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ренессанс угасающей звезды. Голдобин начал зажигать в СКА на старте сезона
«Известия» показали кадры момента ДТП на Страстном бульваре в Москве
Отчим Коляна из «Реальных пацанов» чудом выжил в ДТП в Пермском крае
ВС России поразили объекты инфраструктуры и цеха ВСУ в 152 районах
«Хоккей стал тупее». Кучеров зажег перед сезоном — рассказал о контракте и уровне игры в НХЛ
Захаряна не взяли, но не списали, Соболев вызвали впервые за три года, Карпин оценил соперников, но не всех. Что творится со сборной России
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы». Валентина Виноградова
«Волейбол. Наши чемпионы». Валентина Виноградова
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пятикратный чемпион мира по грэпплингу Курбанов выступит на ADXC 10 в Москве

Состоялась процедура взвешивания перед турниром Prime FL в Москве
Новости
RSS RSS
Все новости