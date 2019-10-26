«Пять Коноров и десять Мэйвезеров против меня — это будет в самый раз». Фьюри — о возможном поединке по правилам MMA
13:50
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри не исключил возможность проведения боя по правилам ММА.
— Выйти в октагон против Конора? Вы с ума сошли? Я гораздо больше Макгрегора! — цитирует Sport Bible Фьюри. — Если вы поставите против меня пять Коноров и десять Флойдов Мэйвезеров — это будет в самый раз.
Ближайший бой Фьюри пройдет 31 октября в рамках турнира по рестлингу WWE Crown Jewel в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соперником по дебютному поединку британца в рестлинге станет Браун Строумен.
Future in MMA? ?@Tyson_Fury receives a lesson in kickboxing at @MTKGlobal ? pic.twitter.com/i22l2W2Txe— Boxing on BT Sport ? (@BTSportBoxing) January 17, 2019
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