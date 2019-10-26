Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри не исключил возможность проведения боя по правилам ММА.

— Выйти в октагон против Конора? Вы с ума сошли? Я гораздо больше Макгрегора! — цитирует Sport Bible Фьюри. — Если вы поставите против меня пять Коноров и десять Флойдов Мэйвезеров — это будет в самый раз.

Ближайший бой Фьюри пройдет 31 октября в рамках турнира по рестлингу WWE Crown Jewel в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соперником по дебютному поединку британца в рестлинге станет Браун Строумен.