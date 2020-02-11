Проваливший допинг-тест Махов не является бойцом UFC

Российский борец Билял Махов не является бойцом UFC, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее появилась информация, что Махов заключил контракт с UFC в 2015 году, что позволяло ему перейти в смешанные единоборства.

3 февраля стало известно, что в допинг-пробе 32-летнего россиянина был обнаружен гормон роста.

Махов является трехкратным чемпионом мира и серебряным призером олимпийских играх по вольной борьбе.