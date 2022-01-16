«Произошла катастрофа». Борщев признался, что ему стало плохо в день дебюта в UFC

Российский боец UFC Вячеслав Борщев (6-1) рассказал в интервью «СЭ», что в ночь перед дебютом в UFC ему стало плохо — возможно, это были последствия весогонки.

В ночь на 16 января 30-летний Борщев победил нокаутом в первом раунде Дакоту Буша (8-4) на турнире UFC Vegas 46 (UFC on ESPN 32).

«Перед боем у меня катастрофа произошла, — сказал Борщев. — Я всю ночь обделывался! Жуть! Видимо, с весогонкой неправильно рассчитал — то ли переел, то ли еще что-то. Ночь вообще не спал. Ужасно ночь прошла. Расстроился сильно — ведь перед боем все так идеально шло, никогда так хорошо себя не чувствовал... А тут в день перед боем обосраться — если прямо сказать.

Если честно, я еще перебздел. На меня такой внезапный хайп напал — наши же ребята (другие российские бойцы. — Прим. «СЭ») не приехали, меня перенесли в основной кард, плюс из каждого утюга только про меня и говорили. Думал: «Да что ж такое?!» Захотелось в коробку спрятаться. Я телефон вообще старался не трогать. Как не открлю — вылазит и вылазит новая информация. И меня это как-то поддавливало. Я даже бабушке позвонил и пожаловался! Говорю: «Страшно».