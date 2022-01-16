Борщев рассказал, на что потратит бонус UFC в 50 тысяч долларов

Российский боец UFC Вячеслав Борщев (6-1) рассказал в интервью «СЭ», на что пойдет бонус в размере 50 тысяч долларов, который ему выплатит UFC за лучшее выступление вечера на турнире UFC Vegas 46 (UFC on ESPN 32).

В ночь на 16 января 30-летний Борщев победил нокаутом в первом раунде Дакоту Буша (8-4). Этот нокаут стал первым в UFC в 2022 году.

— Вы получили бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. На что пойдут эти деньги?