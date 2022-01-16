Борщев рассказал, на что потратит бонус UFC в 50 тысяч долларов
Российский боец UFC Вячеслав Борщев (6-1) рассказал в интервью «СЭ», на что пойдет бонус в размере 50 тысяч долларов, который ему выплатит UFC за лучшее выступление вечера на турнире UFC Vegas 46 (UFC on ESPN 32).
В ночь на 16 января 30-летний Борщев победил нокаутом в первом раунде Дакоту Буша (8-4). Этот нокаут стал первым в UFC в 2022 году.
— Вы получили бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера. На что пойдут эти деньги?
— Конечно, на кокаин, проституток, виски. Я же нормальный, адекватный человек! (улыбается) Самое главное — теперь я могу быть full-time fighter. Плюс долги надо раздать. Близкие люди мне сильно помогали. Они не ожидают, что я отдам им долги, но я хочу их отдать. Еще надо заняться документами. От этих денег-то у меня почти ничего не останется. Сейчас отдам тренерам проценты, потом раздам долги, налоги, а если форсируют процесс оформления документов — останется как-то, что нужно, чтобы дожить до следующего боя и на полях не работать.
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