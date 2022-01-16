«Это старая тема. Делают одно и то же». Борщев объяснил, почему никому не бросает вызовы

Российский боец UFC Вячеслав Борщев в интервью «СЭ» рассказал, что пока не планирует вызывать кого-либо на бой.

В ночь на 16 января 30-летний Борщев дебютировал в UFC, нокаутировав в первом раунде американцу Дакоту Буша на турнире UFC Vegas 46 (UFC on ESPN 32).

— Есть пример Хамзата Чимаева, который очень быстро стал звездой UFC. И он сразу после победы стал бросать вызовы всем подряд. Вы не хотите вызвать кого-нибудь на бой?

— Если честно, меня никто не интересует. Меня не интересуют медальки, железки, награды. Меня интересуют деньги. Поэтому я слушаю свою команду и никуда не тороплюсь. Я не вижу смысла вызывать кого-то на бой прямо сейчас. У меня есть одна идея — она очень крутая и вам понравится. Насчет того, кого мы хотим вызвать. Но я думаю, это случится только после второго контракта. Сейчас я дерусь за маленькие деньги, и нет никакого смысла вызывать громкие имена. Да и вообще это смешно. Я дерусь в категории до 155 фунтов, это самый конкурентный вес. И тут так много людей? Думаю, топам я сейчас совсем неинтересен — какой бы хайп вокруг меня ни был. Смысл им со мной драться? Какой толк?

Но сегодня меня на ESPN показали — я попал в десятку хайлайтов. Чего греха таить — сегодняшний кард вытянули я и последний бой (Келвин Каттар против Гиги Чикадзе. — Прим. «СЭ»). В принципе, если продолжу в том же духе, есть шансы быстро набрать обороты. Но я пока не тороплюсь. Так устал быть нищим, что просто дайте мне хотя бы насладиться быть полноценным бойцом.

А вызывать... Старая такая тема. Мне кажется, она уже скоро надоест людям, будет интересна только новым фанатам. Это же одно и то же! «Ты дурак, ты петух, я тебе поломаю, я всех разорву». Ну одно и то же. Опять же — я слушаю свою команду. Если она мне скажет кого-то вызвать — постараюсь сделать это максимально оригинально. У меня же у самого пока нет настроя кого-то выдергивать.