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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Проигравший оплачивает ужин». Сехудо — о бое с Валентиной Шевченко

14:04

Чемпион UFC Генри Сехудо, вызвавший на бой представительницу Казахстана, Валентину Шевченко, анонсировал в Twitter предстоящий бой.

Я против тебя. Главное событие UFC 246. Розыгрыш титула межгендерного чемпиона. Проигравший оплачивает ужин, — написал Сехудо.

Боец ММА рвется в межгендерные чемпионы. Он совсем выжил из ума?

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