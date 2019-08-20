Чемпион UFC Генри Сехудо, вызвавший на бой представительницу Казахстана, Валентину Шевченко, анонсировал в Twitter предстоящий бой.

Я против тебя. Главное событие UFC 246. Розыгрыш титула межгендерного чемпиона. Проигравший оплачивает ужин, — написал Сехудо.

Me vs. You. UFC 246 main event. Inter gender title on the line. Loser buys dinner. https://t.co/1nGd1FQouh — Henry Cejudo (@HenryCejudo) August 20, 2019

Боец ММА рвется в межгендерные чемпионы. Он совсем выжил из ума?