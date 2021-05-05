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Харитонову предложили поединок в Bellator против 45-летнего французского бойца

17:53
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Российскому бойцу Сергею Харитонову предложили провести поединок в Bellator против француза Чейка Конго, сообщает ТАСС 5 мая.

Харитонов не выступал с февраля 2020 года. В ноябре прошлого года бойца отстранили от боев после потасовки с Адамом Яндиевым. В феврале отстранение было продлено из-за того, что травмы россиянина еще не зажили.

На счету 40-летнего Харитонова 30 побед и семь поражений, еще два боя признаны несостоявшимися. В активе 45-летнего Конго 30 побед, 11 поражений и две ничьи, еще один бой признан несостоявшимся.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11311539

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