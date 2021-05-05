Харитонову предложили поединок в Bellator против 45-летнего французского бойца
17:53
Российскому бойцу Сергею Харитонову предложили провести поединок в Bellator против француза Чейка Конго, сообщает ТАСС 5 мая.
Харитонов не выступал с февраля 2020 года. В ноябре прошлого года бойца отстранили от боев после потасовки с Адамом Яндиевым. В феврале отстранение было продлено из-за того, что травмы россиянина еще не зажили.
На счету 40-летнего Харитонова 30 побед и семь поражений, еще два боя признаны несостоявшимися. В активе 45-летнего Конго 30 побед, 11 поражений и две ничьи, еще один бой признан несостоявшимся.
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