Прохазка дал прогноз на бой Перейры и Адесаньи

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) считает экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесанью (23-2) фаворитом в бою с чемпионом Алексом Перейрой (7-1).

«Посмотрим, как все сложится. Это очень интересный бой. Сложно выбрать победителя. Возможно, в этот раз Адесанья возьмет реванш. Но ему необходимо слегка изменить свою стратегию. Если он сделал работу над ошибками, то победит. Но если будет драться так же, как в прошлом бою, то проиграет. Я думаю, Адесанье не так сложно поменять свои игру и победить Перейру, при всем уважении к Алексу. Это бой с равными шансами, но в этот раз я выберу Адесанью», — сказал Прохазка в интервью Джеймсу Линчу.

Перейра и Адесанья подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами.