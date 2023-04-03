Владелец UFC купил рестлинг-лигу WWE

Компания Endeavor, которой принадлежит UFC, на официальном сайте объявила о покупке ведущей рестлинг-лиги в мире WWE.

Endeavor будет владеть контрольным пакетом акций новой компании, а существующие акционеры WWE — 49 процентами акций.

«Учитывая невероятную работу, проделанную Ари Эмануэлем [главой Endeavor] и его командой для развития бренда UFC, я считаю, что это, без сомнения, лучший результат для наших акционеров и других заинтересованных сторон», — сказал исполнительный председатель WWE Винс Макмэн.

Макмэн подчеркнул, что надеется на тесное сотрудничество с UFC, чтобы вывести бизнес на новый уровень.

В настоящее время в WWE выступают бывшие чемпионы UFC Ронда Роузи и Брок Леснар.