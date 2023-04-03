Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:30

Боец UFC Фахретдинов считает, что название «Москва» произошло от татарского слова

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ринат Фахретдинов.
Фото Global Look Press
Такое объяснение дано в книге «Наследие татар» (авторы Г.Еникеев и Ш. Китабчы).
1/2

Боец полусреднего веса UFC Ринат Фахретдинов высказался по теме возможного возведения в Москве мечети, выложив в соцсетях скриншот с объяснением происхождения ойконима «Москва».

Такое объяснение дано в книге «Наследие татар» (авторы Г.Еникеев и Ш. Китабчы).

«Ну и так, на повестку дня — просто оставлю фоточку, посмотрите, кто не знал. Давайте, всем мира и бобра, и добра», — сказал Фахретдинов на видео в соцсетях.

Несколько дней назад боец ММА Максим Дивнич высказался на встрече у Святого озера в Москве против строения мечети в этом месте на 60 000 человек. Заявление Дивнича вызвало серию осуждающих комментариев от других бойцов — Магомеда Исмаилова, Ислама Махачева, Сослана Асбарова, Мухаммеда Сулумова — и блогера Хасбуллы Магомедова.

UFC
ММА
6
1
Читайте также
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прохазка дал прогноз на бой Перейры и Адесаньи

Алекс Перейра назвал человека, который мотивировал его перейти в UFC
Новости
RSS RSS
Все новости