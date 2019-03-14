"Продолжение следует..." На что намекает Хабиб?

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов выложил в Инстаграме коллаж, на котором изображены его сопреники по UFC. Россиянин провел 11 боев в организации и поочередно победил Камала Шаролуса, Глейсона Тибау, Тиагу Тавариса, Абеля Трухильо, Пэта Хили, Рафаэла дус Анжуса, Даррелла Хорчера, Майкла Джонсона, Эдсона Барбозу, Эла Яквинту и Конора Макгрегора.

"Продолжение следует..." - подписал фото Хабиб.

Нурмагомедов намекнул на 12-й бой в UFC. Ранее СМИ сообщили, что команда Хабиба обсуждает возможный бой с Нэйтом Диасом. Поединок может состояться в сентябре в Лас-Вегасе.

На этой неделе Диас в очередной раз зацепил Хабиба в соцсетях. Он разместил старую фотографию Нурмагомедова в окружении пяти мужчин в ванной, подписав ее так: "Самбо?"

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