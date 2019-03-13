"Самбо?" Нэйт Диас высмеял фото Хабиба Нурмагомедова с пятью мужчинами в ванной

Американский боец ММА Нэйт Диас снова зацепил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В Твиттере он опубликовал старую фотографию россиянина, который находится в ванной в окружении пяти мужчин.

"Самбо?" - подписал фото Диас.

Это не первый конфликт между Диасом и Нурмагомедовым. В 2015 году на турнире в Лас-Вегасе у них произошла потасовка на трибунах. Позже ссора переместилась в гостиницу. Серьезной драки удалось избежать после вмешательства охранников и полиции.

Диас не выступает с 2016 года. В марте он выиграл у Конора Макгрегора удушающим приемом во втором раунде. Бой-реванш в мае американец проиграл решением судей.