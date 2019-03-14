Источник: Нурмагомедов может провести поединок с Диасом в сентябре

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может встретиться в поединке с американцем Нэйтом Диасом, сообщает журналист Dizz In Indy в своем Твиттере.
– Информация из двух источников в Лас-Вегасе. Бой Хабиба и Нэйта Диаса в обсуждении на сентябрь, – написал Dizz In Indy.
Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения Нурмагомедова истечет в июле.
Диас не выступает с 2016 года. В марте он выиграл у Макгрегора удушающим приемом во втором раунде. Бой-реванш в мае американец проиграл решением судей.
The talk from Las Vegas from 2 different sources is Khabib Numagomedov vs Nate Diaz is in discussions for September.– #Dizz© in Indy (@TalkMMA) 14 марта 2019 г.