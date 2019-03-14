Источник: Нурмагомедов может провести поединок с Диасом в сентябре

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может встретиться в поединке с американцем Нэйтом Диасом, сообщает журналист Dizz In Indy в своем Твиттере.

– Информация из двух источников в Лас-Вегасе. Бой Хабиба и Нэйта Диаса в обсуждении на сентябрь, – написал Dizz In Indy.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения Нурмагомедова истечет в июле.

Диас не выступает с 2016 года. В марте он выиграл у Макгрегора удушающим приемом во втором раунде. Бой-реванш в мае американец проиграл решением судей.

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