Про бой Хабиба поют на свадьбах. Зажигательно?

Певец на свадьбе исполнил песню, в которой анонсировал поединок российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье. Видео опубликовано в аккаунте пользователя Instagram, подписанного как Мурад Алиев.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). Он одержал досрочную победу удушающим приемом.