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Про бой Хабиба поют на свадьбах. Зажигательно?

14:24
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Певец на свадьбе исполнил песню, в которой анонсировал поединок российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье. Видео опубликовано в аккаунте пользователя Instagram, подписанного как Мурад Алиев.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). Он одержал досрочную победу удушающим приемом.

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https://www.instagram.com/p/B2HZG0EnTAd/

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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