Про бой Хабиба поют на свадьбах. Зажигательно?
14:24
Певец на свадьбе исполнил песню, в которой анонсировал поединок российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье. Видео опубликовано в аккаунте пользователя Instagram, подписанного как Мурад Алиев.
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). Он одержал досрочную победу удушающим приемом.
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Хабиб - величайший российский боец ММА?
Дополнительная информация
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242