Аббасов о переходе в UFC: «Если одержу победу на Contender Series, то дадут контракт»

Азербайджанский легковес Нариман Аббасов признался, что отказался бы от участия в отборочном турнире UFC в случае организации поединка с чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в легком весе Мехди Дакаева.

Ранее стало известно, что Аббасов оставил пояс чемпиона AMC Fight Nights в лёгком весе ради шанса перейти в лучшую лигу мира UFC.

«Они сказали, что, если я одержу победу на Contender Series, то дадут контракт на четыре боя [с UFC], — сказал Аббасов ютуб-каналу Fight Nights Global TV. — Честно говоря, я хотел драться стенка на стенку с чемпионом лиги EFC, но потом увидел, что у Мехди Дакаева травма. Хотели организовать турнир в Баку. Потом предложили подраться на Contender Series. Честно, я бы не согласился, если бы устроили стенку на стенку».

Аббасов выступит на шоу Dana White's Contender Series, которое состоится 6 сентября в Лас-Вегасе. Соперник — бразилец Исмаэль Бонфим.