Бой Корешкова и Родригеса оказался под угрозой срыва из-за веса бразильца

Российский боец ММА Александр Шлеменко в интервью «СЭ» рассказал, что бой между Андреем Корешковым и Адриано Родригесом может не состояться, если перед выездом на бой бразилец будет весить больше 87 кг.

Поединок планируется в полусреднем весе (до 77,1 кг). Родригес на взвешивании в понедельник показал 79,75 кг, отказавшись сгонять вес дальше. Бой должен возглавить турнир AMC Fight Nights в Красной Поляне 23 февраля.

«Очень жесткая ситуация, мы в первый раз в такую попали, — сказал Шлеменко. — Бразилец отказался делать вес, хотя приехал заранее, ему все помогли. Он еще в воскресенье вечером не стал гонять, отказался. На весе 80,5 кг отказался. Ему сказали: хорошо, если тебе так плохо, давай вес хотя бы 79 кг обозначим. Не 77, а 79. Хотя Андрей сделал вес полностью — 77. С утра Родригес приходит, у него вес 79,75. Без всего — без трусов, без всего. Откинуть нечего, только если ногу отрезать. Он говорит: что угодно делайте, но я ничего не буду делать [чтобы скинуть вес], не буду драться. Начали разговаривать. Поступило предложение драться в весе до 88 кг. Я сказал: «Ребят, какие 88?!» Потом — до 84,5 кг. Я говорю: «Давайте он будет весить 84 сегодня и завтра». Нет, все равно отказываются бразильцы. Андрей после взвешивания стал отъедаться. Перед отъездом на арену, где-то в 3 часа дня, мы его взвесили. Он весил 81,7 кг — в одежде. Он не наберет больше 82, я его знаю. А бразилец вечером весил уже 85,5 кг. Пока мы так договорись: если во вторник Родригес до отъезда на арену будет весить не больше 87 кг, тогда бой состоится. А если будет весить больше 87 кг — это абсурд».

«Ну давайте ему разрешим 95 кг весить, или 100. Ну что за тупость-то? Камил (Гаджиев, президент Fight Nights. — Прим. «СЭ») сказал, что нас поймут, если мы откажемся от боя в таком случае. Мы сделали вес, можем забрать положенные деньги и поехать домой. Я бы, например, так не сделал, ведь много людей сюда приехали поболеть. Понимаю, что Андрею будет тяжело, но что делать», — отметил Шлеменко.

30-летний Корешков (22-4) — бывший чемпион Bellator в полусреднем весе. 31-летний Родригес (17-5) — чемпион промоушен Shooto в среднем весе.

(Илья Андреев)