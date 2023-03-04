Туменов заявил, что у Павловича есть огромные шансы в бою с Джонсом

Боец лиги ACA и экс-боец UFC Альберт Туменов дал прогноз на потенциальный бой между Джоном Джонсом и Сергеем Павловичем.

«Боксерские навыки Сергея Павловича лучше, чем у Сирила Гана. К тому же, Павлович начинал с греко-римской борьбы, поэтому он разбирается в борьбе. С ним Джону Джонсу было бы сложнее. У Джонса есть все навыки бойца ММА, кроме бокса. Он не умеет боксировать. У него есть локти, колени, борьба. Александр Густафссон чуть ли не победил Джонса за счет своего хорошего бокса. У Павловича огромные шансы в бою с Джонсом, если Сергей тактически и физически грамотно подойдет к этому бою», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

В ночь с 4 на 5 марта на турнире UFC 285 Джон Джонс после трехлетнего отсутствия проведет поединок против Сирила Гана за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Титульный поединок между Ганом и Джонсом будет страховать россиянин Сергей Павлович, идущий на серии из пяти побед.