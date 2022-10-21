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Сегодня, 23:00

Махачев — Оливейра: время начала боя и где смотреть прямую трансляцию на UFC 280

Галина Глазко
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

В субботу, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на арене комплекса «Этихад» пройдет турнир UFC 280, в главном бою которого сразятся россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра. Это будет бой за звание чемпиона организации в легком весе.

Бой Махачев — Оливейра начнется не ранее 23.00 мск.

Посмотреть в прямом эфире поединок можно на сайте matchtv.ru. Также все бои основного карда и покажут на «Матч! Боец» и сервисе UFC Fight Pass, начиная с 17.00 мск.

31-летний Махачев идет на серии из 10 побед, его рекорд в ММА — 22-1, а 33-летний Оливейра — на серии из 11 побед, его рекорд — 33-8 (еще 1 бой признан несостоявшимся).

Ислам Махачев
UFC
ММА
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