Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Что сказали Хабиб, Порье и Уайт после главного боя UFC 242

02:10
Теги:

В Абу-Даби завершился турнир UFC 242. Главный бой — россиянин Хабиб Нурмагомедов против американца Дастина Порье. Поединок за титул чемпиона промоушена в легком весе закончился досрочной победой Хабиба в третьем раунде.

После окончания вечера на вопросы журналистов ответили глава UFC Дана Уайт, а также Порье и Хабиб.

Уайт обозначил круг соперников дагестанца, сделал предположение о первом русском чемпионе промоушена Олеге Тактарове, а также высказался о турнирах в России. Хабиб тоже рассказал о желании провести бой в Москве, но на вопросы о потенциальных противниках прямо не отвечал.

Бой Хабиб — Порье на UFC 242: большая онлайн-трансляция

Опрос

проголосовало: 613
Все опросы
Хабиб - величайший российский боец ММА?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир