Что сказали Хабиб, Порье и Уайт после главного боя UFC 242

В Абу-Даби завершился турнир UFC 242. Главный бой — россиянин Хабиб Нурмагомедов против американца Дастина Порье. Поединок за титул чемпиона промоушена в легком весе закончился досрочной победой Хабиба в третьем раунде.

После окончания вечера на вопросы журналистов ответили глава UFC Дана Уайт, а также Порье и Хабиб.

Уайт обозначил круг соперников дагестанца, сделал предположение о первом русском чемпионе промоушена Олеге Тактарове, а также высказался о турнирах в России. Хабиб тоже рассказал о желании провести бой в Москве, но на вопросы о потенциальных противниках прямо не отвечал.