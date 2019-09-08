Что сказали Хабиб, Порье и Уайт после главного боя UFC 242
02:10
В Абу-Даби завершился турнир UFC 242. Главный бой — россиянин Хабиб Нурмагомедов против американца Дастина Порье. Поединок за титул чемпиона промоушена в легком весе закончился досрочной победой Хабиба в третьем раунде.
После окончания вечера на вопросы журналистов ответили глава UFC Дана Уайт, а также Порье и Хабиб.
Уайт обозначил круг соперников дагестанца, сделал предположение о первом русском чемпионе промоушена Олеге Тактарове, а также высказался о турнирах в России. Хабиб тоже рассказал о желании провести бой в Москве, но на вопросы о потенциальных противниках прямо не отвечал.
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