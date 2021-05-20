Пресс-конференция боя Хасбика и Абдурозика обошла по просмотрам в Youtube видео с Хабибом и Конором
19:10
Пресс-конференция боя между маленькими людьми — Хасбуллой Магомедовым и певцом Абдурозиком обошла по просмотрам в Youtube пресс-конференцию боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором на канале UFC.
Ролик с Хасбиком и Абдурозиком набрал 8,4 миллионов просмотров, пресс-конференция Хабиба и Конора — 5,9 миллионов.
Хасбику — 18 лет, и при росте всего в 93 сантиметров он весит 18 килограммов. Его таджикскому визави — 17, и он на 7 сантиметров выше Хасбуллы, но весит на 1 кг. меньше. Их суммарный вес — 35 кг. Видео их боя будет опубликовано в ближайшие дни на канале чеченского блогера Асхаба Тамаева.
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