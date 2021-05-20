Боец смешанного стиля Мохаммад Хейбати (он же Персидский Дагестанец) порассуждал на тему того, употребляет ли Чоршанбе Чоршанбиев запрещенные препараты.

«Скоро он [Чоршанбе] спать будет. Я покажу вам зрелищный бой и зарубу. Это вы увидите. В этом уверен. Я не знаю... Так не бывает, что он выглядит таким и бьется с такой техникой из-за химии. Не думаю. Но даже если на химии, два-три удара по печени — и химия исчезнет. Кто бы ни употреблял химию, три удара в печень — и химии не будет», — заявил Хейбати в интервью «СЭ» после конференции HardConference.

В настоящее время Мохаммад Хейбати восстанавливается после операции на крестообразную связку. Ожидается, что его долгожданный бой против Чоршанбе пройдет в лиге Hardcore Fighting Championship.

(Ислам Бабаджанов)