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12 мая, 22:46

Чимаев и Дэнис проведут бой на турнире RAF в Сент-Луисе

Алина Савинова

Лига RAF объявила о схватке представляющего ОАЭ бойца ММА чеченского происхождения Хамзата Чимаева и американца Диллона Дэниса.

Бой пройдет 13 июня в Сент-Луисе (США).

10 мая Чимаев раздельным решением судей проиграл американцу Шону Стрикленду в титульном поединке на UFC 328 в Ньюарке. Он потерпел первое поражение в карьере и утратил чемпионский пояс в среднем весе. После этого Чимаев опустился сразу на семь строчек в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий и теперь занимает 10-е место.

Всего на счету 32-летнего Чимаева 15 побед в ММА. В активе 32-летнего Дэниса 2 победы в двух поединках, также он провел 3 боя в боксе, два из которых выиграл.

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Диллон Дэнис
Хамзат Чимаев
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