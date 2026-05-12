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12 мая, 15:30

Михайлов: «На турнире Ural FC 12 у меня нестандартный соперник, от него может прилететь»

Российский боец Никита Михайлов поделился своими ожиданиями от поединка с Русланом Касымалы Уулу из Киргизии. Бой в легчайшем весе будет соглавным на турнире Ural FC 12, который пройдет 15 мая в Международном центре бокса в «Лужниках».

Никита Михайлов (12-4) с 2021 по 2024 год проводил бои в Bellator, а до этого выступал в Fight Nights. После Bellator Михайлов провел несколько поединков в RCC. А свой последний бой он провел в октябре на турнире Ural FC в Каспийске, досрочно победив бразильца Риксона Буэно. С 2024 по 2025 год Касымалы Уулу (10-0) провел пять успешных поединков в лиге Octagon, завоевав чемпионский пояс этой лиги и проведя несколько успешных защит.

«Свою подготовку я начал в Таиланде, — сказал Михайлов. — Изначально бой планировался чуть раньше — в апреле. Далее я переехал в Воронеж и поддерживал форму там. Когда узнал точную дату боя, основной лагерь провел в Москве, проведя спарринги. А подвожусь к поединку я в Воронеже. Что касается моего соперника и чем он опасен... Он нестандартный боец — вроде неплохо борется, бьет. Он универсал, от него может прилететь. Это же бои, и каждая секунда поединка несет опасность. У меня уже были соперники, которые шли без поражений. И меня идеальный рекорд оппонента не пугает. Касымалы Уулу молодец, идет на победах. Нужно смотреть на уровень его соперников. Да, среди его оппозиции были неплохие бойцы».

Возглавит турнир Ural FC 12 бой в тяжелом весе между россиянами Михаилом Мохнаткиным и Владимиром Дайнеко.

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