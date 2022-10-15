Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:35

Появились фото со свадьбы Александра Емельяненко

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в
Александр Емельяненко с невестой Полиной.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Емельяненко с невестой Полиной.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Емельяненко с невестой Полиной.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Емельяненко с невестой Полиной.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/4

Знаменитый российский боец ММА Александр Емельяненко в субботу, 15 октября, женился на своей возлюбленной Полине. Брак был зарегистрирован в Москве, в Мещанском отделе ЗАГСа.

Александр Емельяненко с невестой Полиной. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Емельяненко с невестой Полиной.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр Емельяненко с невестой Полиной. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Емельяненко с невестой Полиной.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина знакомы с 2011 года. Впервые они поженились в 2015 году, расписавшись в Бутырском следственном изоляторе, где Емельяненко на тот момент отбывал наказание. В 2018-м стало известно об их разводе, но затем Александр и Полина помирились и решили вновь стать мужем и женой.

Александр Емельяненко с невестой Полиной. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Емельяненко с невестой Полиной.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Сейчас Емельяненко 41 год. Ближайший бой он проведет 6 ноября в промоушене Arena, его соперником станет глава промоушена Arena Сергей Еркаев.

Александр Емельяненко
18
4
Читайте также
«Мочи коммуниста!» Хоккеист сбежал из СССР ради мечты, но столкнулся в США с тотальной ненавистью
Победительница самого знаменитого марафона в США угодила в допинговый скандал. У нее отберут титул
Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области
Эксперт допустил «сбой во всей системе» ВСУ из-за нарушения работы Starlink
В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Садулаев готов выступать на Олимпиаде только в составе сборной России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости