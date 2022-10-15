Появились фото со свадьбы Александра Емельяненко

Знаменитый российский боец ММА Александр Емельяненко в субботу, 15 октября, женился на своей возлюбленной Полине. Брак был зарегистрирован в Москве, в Мещанском отделе ЗАГСа.

Александр Емельяненко с невестой Полиной. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр Емельяненко с невестой Полиной. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина знакомы с 2011 года. Впервые они поженились в 2015 году, расписавшись в Бутырском следственном изоляторе, где Емельяненко на тот момент отбывал наказание. В 2018-м стало известно об их разводе, но затем Александр и Полина помирились и решили вновь стать мужем и женой.

Александр Емельяненко с невестой Полиной. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Сейчас Емельяненко 41 год. Ближайший бой он проведет 6 ноября в промоушене Arena, его соперником станет глава промоушена Arena Сергей Еркаев.