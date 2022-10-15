Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 03:08

Садулаев готов выступать на Олимпиаде только в составе сборной России

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в
Абдулрашид Садулаев.
Фото Global Look Press

Двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев после победы на турнире борцовской лиги Поддубного признался, что готов выступать на Олимпиаде только за сборную России.

— Когда топовый спортсмен в любом виде спорта достигает какого-то уровня, ему нужны вызовы. Сейчас какой для тебя вызов есть?

— Если нас отпустят на международные соревнования — чемпионат мира, Европы, Олимпийские игры — самым большим вызовом для меня будет третья Олимпиада. Для меня это такое испытание Всевышний дал — смогу ли я это выдержать или нет. Думаю, все это закончится, и мы будем выступать на международных соревнованиях.

— Ты допускаешь выступления на Олимпиаде только в том случае, если сборную России допустят?

— Да.

Олимпиада
Абдулрашид Садулаев
3
0
Читайте также
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России
Лавров заявил о принятии странами СНГ нового состава РФ
В России опровергли планы по передаче ядерного вооружения Белоруссии
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев после боя с Шуавевым: «Федору Емельяненко понравится моя победа»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости