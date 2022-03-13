«Каменная голова». Реакция бойцов на победу Анкалаева на UFC Fight Night 203
Хабиб считает, что Анкалаев заслужил бой за пояс UFC
Магомед Анкалаев победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей (48 — 47, 49 — 46, 49 — 46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада. После боя бойцы написали свою реакцию на поединок в Twitter.
Ландо Ванната: «Анкалаев лучше действует в стойке».
Алан Джубан: «Анкалаев очень быстро уходил от атак Сантоса. Он был намного быстрее».
Крис Лебен: «Анкалаев прошел тест, у него каменная голова».
Доминик Рейес: «Много предсказуемых действий было в этом бою с обеих сторон».
Майкл Биспинг: «Лучше бы у Сантоса кувалда была не на груди, а в руках».
Алджамейн Стерлинг: «Нужно посмотреть за работой Анкалаева в зале. Он просто зверь».
Хабиб Нурмагомедов: «[Анкалаев] как никто другой заслужил бой за пояс».
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