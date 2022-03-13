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Сегодня, 17:12

«Каменная голова». Реакция бойцов на победу Анкалаева на UFC Fight Night 203

Хабиб считает, что Анкалаев заслужил бой за пояс UFC
Давид Хачатрян

Магомед Анкалаев победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей (48 — 47, 49 — 46, 49 — 46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада. После боя бойцы написали свою реакцию на поединок в Twitter.

Ландо Ванната: «Анкалаев лучше действует в стойке».

Алан Джубан: «Анкалаев очень быстро уходил от атак Сантоса. Он был намного быстрее».

Крис Лебен: «Анкалаев прошел тест, у него каменная голова».

Доминик Рейес: «Много предсказуемых действий было в этом бою с обеих сторон».

Майкл Биспинг: «Лучше бы у Сантоса кувалда была не на груди, а в руках».

Алджамейн Стерлинг: «Нужно посмотреть за работой Анкалаева в зале. Он просто зверь».

Хабиб Нурмагомедов: «[Анкалаев] как никто другой заслужил бой за пояс».

Магомед Анкалаев
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