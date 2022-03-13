«Каменная голова». Реакция бойцов на победу Анкалаева на UFC Fight Night 203

Хабиб считает, что Анкалаев заслужил бой за пояс UFC

Магомед Анкалаев победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей (48 — 47, 49 — 46, 49 — 46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада. После боя бойцы написали свою реакцию на поединок в Twitter.

Ландо Ванната: «Анкалаев лучше действует в стойке».

Алан Джубан: «Анкалаев очень быстро уходил от атак Сантоса. Он был намного быстрее».

Крис Лебен: «Анкалаев прошел тест, у него каменная голова».

Доминик Рейес: «Много предсказуемых действий было в этом бою с обеих сторон».

Майкл Биспинг: «Лучше бы у Сантоса кувалда была не на груди, а в руках».

Алджамейн Стерлинг: «Нужно посмотреть за работой Анкалаева в зале. Он просто зверь».

Хабиб Нурмагомедов: «[Анкалаев] как никто другой заслужил бой за пояс».