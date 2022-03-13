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Сегодня, 18:10

Энтони Смит хочет подраться с Анкалаевым

Боец UFC Энтони Смит хочет подраться с россиянином Магомедом Анкалаевым
Давид Хачатрян
Энтони Смит.
Фото Global Look Press

Полутяжеловес UFC Энтони Смит, занимающий четвертую строчку рейтинга дивизиона, заявил о желании подраться с Магомедом Анкалаевым.

«Однажды UFC предложили мне и Анкалаеву подраться, — сказал Смит на ESPN. — Я отказался, потому что восстанавливался после операции на колене и стафилококковой инфекции. Но сейчас я здоров и хочу подраться с Анкалаевым. Думаю, что все мы, включая UFC, ждали этого боя. Я извиняюсь, что в прошлый раз подхватил стафилококковую инфекцию и не принял бой. Моя вина».

Анкалаев победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей (48 — 47, 49 — 46, 49 — 46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада.

Российский боец занимает шестую строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе.

Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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