Энтони Смит хочет подраться с Анкалаевым

Полутяжеловес UFC Энтони Смит, занимающий четвертую строчку рейтинга дивизиона, заявил о желании подраться с Магомедом Анкалаевым.

«Однажды UFC предложили мне и Анкалаеву подраться, — сказал Смит на ESPN. — Я отказался, потому что восстанавливался после операции на колене и стафилококковой инфекции. Но сейчас я здоров и хочу подраться с Анкалаевым. Думаю, что все мы, включая UFC, ждали этого боя. Я извиняюсь, что в прошлый раз подхватил стафилококковую инфекцию и не принял бой. Моя вина».

Анкалаев победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей (48 — 47, 49 — 46, 49 — 46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада.

Российский боец занимает шестую строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе.