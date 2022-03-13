Анкалаев повторил достижение Лиото Мачиды

Магомед Анкалаев одержал восьмую победу подряд и догнал бывшего чемпиона UFC Лиото Мачиду по количеству выигранных подряд боев в полутяжелом весе, сказано в заявлении UFC. Рекордсменом дивизиона по этому показателю является Джон Джонс (13). Семь побед подряд в полутяжелом весе одержал член Зала славы UFC Чак Лидделл.

Анкалаев победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей (48 — 47, 49 — 46, 49 — 46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада. Российский боец занимает 6 строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе.