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Сегодня, 16:17

Анкалаев повторил достижение Лиото Мачиды

Давид Хачатрян

Магомед Анкалаев одержал восьмую победу подряд и догнал бывшего чемпиона UFC Лиото Мачиду по количеству выигранных подряд боев в полутяжелом весе, сказано в заявлении UFC. Рекордсменом дивизиона по этому показателю является Джон Джонс (13). Семь побед подряд в полутяжелом весе одержал член Зала славы UFC Чак Лидделл.

Анкалаев победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей (48 — 47, 49 — 46, 49 — 46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада. Российский боец занимает 6 строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе.

Магомед Анкалаев
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