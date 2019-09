Потрясающий выход друга Макгрегора на бой. Поет весь зал. Видео

Ирландский боец Питер Куилли вышел на бой с британцем Райаном Скоупом под песню Zombie рок-группы The Crannberries. Поединок проходит в Дублине в рамках шоу Bellator 227. Во время выхода Куилли песню пел весь зал.

