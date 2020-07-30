«Пошли вы, ребятки». Тони Фергюсон жестко ответил на советы завершить карьеру

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон дал ясно понять, что он не готов уходить из ММА.

— Мы можем меняться благодаря опыту, и именно мы прорубаем дорогу для молодого поколения, чтобы они могли прийти по ней и перенять эстафету, — сказал Фергюсон в интервью ESPN. — Но что касается меня, я никуда не собираюсь в ближайшее время. Хочу обратиться ко всем тем, кто списывают меня со счетов, говоря, что мне нужно закончить: «Пошли вы, ребятки».

В мае Фергюсон уступил Джастину Гэтжи в поединке за пояс временного чемпиона UFC. Американец потерпел первое за восемь лет поражение. Изначально планировалось, что Фергюсон подерется именно с Нурмагомедовым, однако из-за пандемии коронавируса российский боец снялся с поединка.