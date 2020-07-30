Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Пошли вы, ребятки». Тони Фергюсон жестко ответил на советы завершить карьеру

20:55
Тони Фергюсон. Фото USA Today Sports
Тони Фергюсон. Фото USA Today Sports
Теги:

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон дал ясно понять, что он не готов уходить из ММА.

— Мы можем меняться благодаря опыту, и именно мы прорубаем дорогу для молодого поколения, чтобы они могли прийти по ней и перенять эстафету, — сказал Фергюсон в интервью ESPN. — Но что касается меня, я никуда не собираюсь в ближайшее время. Хочу обратиться ко всем тем, кто списывают меня со счетов, говоря, что мне нужно закончить: «Пошли вы, ребятки».

В мае Фергюсон уступил Джастину Гэтжи в поединке за пояс временного чемпиона UFC. Американец потерпел первое за восемь лет поражение. Изначально планировалось, что Фергюсон подерется именно с Нурмагомедовым, однако из-за пандемии коронавируса российский боец снялся с поединка.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир