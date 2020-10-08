Порноактриса предложила бойцу UFC 6 тысяч долларов. И нарвалась на ответ его девушки

Порноактриса Кендра Ласт предложила бойцу UFC Майку Перри 6 тысяч долларов, чтобы стать его секундантом в поединке против Робби Лоулера.

Журналист Ариэль Хельвани рассказал у себя в Twitter, что Перри пообещал одно из двух мест в своем углу человеку, который заплатит наибольшую сумму денег и добавил, что боец UFC Даррен Тилл готов выкупить место за 5 тысяч долларов. Второе место секунданта забронировано за беременной девушкой Перри, Латори Гонсалес.

На пост ответила порноактриса Кендра Ласт.

«Я готова заплатить 6 тысяч долларов, чтобы быть в углу Перри. Еще я могу покрыть расходы Тилла на дорогу, чтобы мы оба там были».

Девушка Перри прокомментировала сообщение Ласт.

«Этого точно не будет», — написала Латори Гонсалес.