Порье: «Я никогда не буду драться с Ковингтоном в октагоне за деньги»

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в легком весе Дастин Порье, ответил на вопрос о том, согласится ли он на бой Колби Ковингтоном.

«Я никогда не буду драться с Колби в октагоне за деньги. Если я буду драться Колби, мы оба отправимся в тюрьму. Я отправлюсь в тюрьму. Вы никогда не увидите наш бой с Колби Ковингтоном в UFC», — цитирует Порье MMA Fighting.

Напомним, что поединок между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалом 5 марта возглавит турнир UFC 272 в Лас-Вегасе, а следующим соперником Дастина Порье может стать Нейт Диас.