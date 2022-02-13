Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 23:39

Порье: «Я никогда не буду драться с Ковингтоном в октагоне за деньги»

Иван Шитик
Корреспондент

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в легком весе Дастин Порье, ответил на вопрос о том, согласится ли он на бой Колби Ковингтоном.

«Я никогда не буду драться с Колби в октагоне за деньги. Если я буду драться Колби, мы оба отправимся в тюрьму. Я отправлюсь в тюрьму. Вы никогда не увидите наш бой с Колби Ковингтоном в UFC», — цитирует Порье MMA Fighting.

Напомним, что поединок между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалом 5 марта возглавит турнир UFC 272 в Лас-Вегасе, а следующим соперником Дастина Порье может стать Нейт Диас.

Дастин Порье
Колби Ковингтон
0
Читайте также
«Похоже, Норвегия так ничему и не научилась». Как скандинавы отреагировали на победу наших лыжников в эстафете
Елена Вяльбе - из Пекина: «Медалям наших лыжников я радуюсь даже больше, чем когда-то – своим»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хамзат Чимаев: «По Рахмонову сколько раз попали? А по мне?»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости